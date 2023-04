ME wapent zich tegen zwaar vuurwerk: ‘Niet opvangen, maar ontwijken’

Bende vermoordt zes volwasse­nen en een kind in Mexicaans zwempara­dijs

In een waterpretpark in Mexico hebben gewapende mannen zaterdag zeven mensen gedood, onder wie een kind van zeven jaar. De moordpartij vond plaats in het zogenoemde ‘balneario’ La Palma in de staat Guanajuato, in het midden van het land.