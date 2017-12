Mechelse herder bijt in het rond op Belgisch schoolplein

Levenslang voor Ethio­pisch-Ne­der­land­se oor­logs­mis­da­di­ger

16:16 De rechtbank in Den Haag heeft vandaag de 63-jarige Ethiopische Nederlander Eshetu A. conform de eis veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De oorlogsmisdadiger is berecht voor de misdaden die hij gepleegd heeft tijdens het schrikbewind van kolonel Mengistu in de jaren 70 in Ethopië.