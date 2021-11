Medeplichtige aanslag Parijs emotioneel: ‘Had ik maar gewoon mijn studie afgemaakt’

Vandaag kwamen drie van de veertien beschuldigden aan het woord voor de rechtbank in de Franse hoofdstad. Het gaat om Ali Oulkadi, Farid Kharkhach en Ali El Haddad Asufi. Oulkadi wordt ervan beschuldigd Salah Abdeslam, de enige nog levende zelfmoordterrorist van de aanslagen, geholpen te hebben om zich schuil te houden toen hij op 14 november 2015 terugkwam in Brussel. Oulkadi ontkende echter steeds dat hij bij de terroristische cel betrokken was. De Fransman Oulkadi werd in november 2015 opgepakt in België. Vervolgens werd hij aan Frankrijk uitgeleverd in april 2016, waar hij tot juni 2018 in voorlopige hechtenis zat. Hij werd vrijgelaten onder gerechtelijke vrijheidsbeperking. De Fransman woont nu weer in België: hij is in het land opgegroeid. Hij heeft ‘niks dan goede herinneringen’ aan zijn kindertijd, en was naar eigen zeggen een goede leerling, met ‘goede punten en goed gedrag’. Hij behaalde een diploma als elektricien en specialiseerde zich in spoorwegsignalisatie.

‘Intelligent en naïef’

,,Zijn familie noemt hem intelligent en naïef”, zei een advocaat van de slachtoffers. ,,Mijn familie overdrijft een beetje wat mijn intelligentie betreft”, gaf Oulkadi toe. ,,Ik had heel goede punten, dat is waar, ik hield van wiskunde”, vervolgde hij. ,,Als ik het opnieuw kon doen, zou ik verder gaan met mijn studie.” Oulkadi wil zijn leven oppikken, genieten van de tijd met zijn kinderen, een huis met een tuin kopen met zijn vrouw en werken, ‘zoals voorheen’. Op de vraag welke beklaagden hij kende, antwoordde hij dat hij Salah Abeslam, Hamza Attou, Mohammed Amri en Mohamed Abrini kende. ,,Het gebeurde dat we samen kaartten en schaakten, maar het is niet iemand die ik regelmatig bezocht”, zei hij over Abdeslam. Zijn oudere broer, Brahim Abdeslam, een van de zelfmoordterroristen van de aanslagen in Parijs, beschouwde Oulkadi echter als ‘een zeer goede vriend’. In het café dat de oudere Abdeslam uitbaatte, was Oulkadi vaak te vinden om te praten, te roken, te drinken en Franse rapmuziek te luisteren. Hij kocht er drugs. In het café at hij soms een hapje met Attou. Zijn contact met Amri en Abrini beperkte zich tot ‘een hallo en een tot ziens’.

‘Ongelofelijk wat zij hebben meegemaakt’

Oulkadi spreekt zich ook uit over de getuigenissen van de mensen die de aanslag hebben meegemaakt. ,,Wat zij hebben doorgemaakt, is ongelofelijk, ik heb er geen woorden voor. Ze hebben me echt geraakt en ik wil zeggen dat ik hen moedig vond. Wat ook indruk op me heeft gemaakt, is dat de meerderheid van hen geen haat draagt en dat zal ik nooit vergeten.”



Oulkadi sprak zich eveneens uit over hoe moeilijk hij het had in de gevangenis. ,,Men heeft me afgesneden van mijn familie. Mijn zoon was acht maanden oud.” Elke keer dat iemand hem een terrorist noemde, voelde als een messteek in zijn hart, getuigde hij. ,,Het heeft mijn vader naar de verdommenis geholpen, mijn moeder ook”.



Dit is slechts een eerste stap in het lange rechtsproces. Over hun religieuze overtuiging en radicalisering worden de medeplichtigen in deze fase nog niet ondervraagd. Dat komt pas in januari aan bod. In maart wordt het psychologische en psychiatrische onderzoek naar de verdachten besproken. De uitspraak en strafvordering volgt pas over een paar maanden.