Medewerker Belgische dierentuin zwaargewond door aanval reuzenpanda: ‘Kende veiligheidsprocedures’

Belgisch ‘duivels­kop­pel’ voor de tweede keer veroor­deeld voor 25 jaar oude moord

17 maart Een inmiddels gescheiden Belgisch stel is woensdagavond veroordeeld tot gevangenisstraffen tussen de 20 en 30 jaar voor de moord op een Britse zakenman, in 1996 in de badplaats De Haan. Hilde Van Acker (57) en Jean-Claude Lacotte (54) waren jarenlang voortvluchtig en kregen in 2011 bij verstek levenslang voor de moord maar tekenden verzet aan tegen die veroordeling.