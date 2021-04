Medewerkster aangehouden na vondst vier doden in kliniek Potsdam

Brussels parlements­lid filmt hoe jongeren hem aanvallen: ‘Ze kwamen uit het niets achter me aan‘

28 april Een Brussels parlementslid heeft een filmpje gemaakt waarop te zien is hoe hij op klaarlichte dag in Brussel is mishandeld door een aantal jongeren. ,,Ik ben aangevallen, gestampt, geslagen en bijna beroofd”, vertelt Mathias Vanden Borre van Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA). Het parlementslid kon vluchten, maar raakte gewond. De politie bevestigt het verhaal en doet onderzoek.