Medicijnwaakhond VS: Sommige flesjes coronavaccin Pfizer bevatten extra doses

Een flesje zou vijf doses moeten bevatten maar apothekers merkten dat in sommige flesjes genoeg zit voor een zesde of zelfs een zevende dosis. Daarmee zou met de huidige hoeveelheid mogelijk wel tot 40 procent meer doses kunnen worden toegediend.

Noodsituatie

,,Gezien de noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, adviseert de FDA dat het acceptabel is om elke beschikbare volle dosis te gebruiken”, aldus de waakhond. Producenten vullen vaccinflesjes doorgaans met iets meer vaccinvloeistof om zo rekening te houden met eventueel morsen of andere verspilling, legt farmaceutisch expert Erin Fox (Universiteit van Utah) uit aan Politico. Fox stelt wel dat het ongebruikelijk is dat een flesje een gehele extra dosis of zelfs meer bevat.



,,De hoeveelheid vaccinvloeistof die overblijft in het flesje na het uitnemen van vijf doses kan variëren, afhankelijk van de injectienaalden en -spuiten die worden gebruikt”, stelt een woordvoerder van Pfizer.