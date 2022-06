Medisch afval hoopt zich op in China: experts waarschuwen voor milieuramp

In Sjanghai is de lockdown officieel voorbij, maar coronamaatregelen zijn dat nog allerminst. Bewoners moeten zich elke drie dagen laten testen, om restaurants, winkels en kantoorpanden in te kunnen. Om dit testen efficiënt te laten verlopen, zijn in mum van tijd duizenden testlocaties geopend: veelal prefabhokjes van enkele vierkante meters groot, met speciale loketjes voor het testen. Na een speekselafname is enkele uren later op een speciale app het resultaat te zien, en kun je weer drie dagen lang ongestoord naar de supermarkt, of naar kantoor. Wel met een mondkapje op, uiteraard.