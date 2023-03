Medvedev waarschuwt: ‘Arrestatie Poetin in buitenland zou oorlogsverklaring aan Rusland zijn’

Medvedev deed de uitspraak in een interview met het Russische staatspersbureau Tass. ,,Stel je voor dat de situatie zich echt voordoet. Een zittend president van een kernmacht komt bijvoorbeeld naar Duitsland en wordt opgepakt. Wat is dat? Een oorlogsverklaring aan de Russische Federatie”, luidt het.

Sinds vorige week is er een internationaal arrestatiebevel van kracht tegen de Russische president wegens oorlogsmisdaden in Oekraïne. Rusland en ook China erkennen echter de bevoegdheid niet van het Internationaal Strafhof.

Oorlogsverklaring

Volgens de Duitse minister van Justitie Marco Buschmann moet Duitsland het arrest uitvoeren en Poetin in de boeien slaan, mocht hij Duits grondgebied betreden. ,,Is hij zich er eigenlijk van bewust dat dat een oorlogsverklaring is? Of heeft hij nagelaten zijn huiswerk te maken?”, aldus Medvedev. In elk geval is de beslissing van het ICC negatief voor de relaties met het Westen, die nu al slechter zijn dan bij het begin van de Koude Oorlog.