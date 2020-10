Meer dan 40 doden door giftige drank in Turkije

Gestolen rol met hand­schrift Mao van 250 miljoen euro komt gescheurd terug

8 oktober Een gestolen kalligrafierol waar het handschrift van de Chinese dictator Mao Zedong op staat is teruggebracht, zij het zwaar beschadigd. De politie kreeg het waardevolle stuk papier verscheurd terug. Het is de vraag of het nu nog steeds 255 miljoen euro waard is.