Meer dan miljoen euro ingezameld voor schietende Franse agent, vijf keer meer dan voor familie Nahel

Oorlog Oekraïne LIVE | Dertiende slachtof­fer aanval Kramatorsk: Oekraïne rouwt om jonge journalist

In Oekraïne wordt gerouwd om een dertiende dode van de raketaanval op het restaurant in Kramatorsk, vorige week. Journalist en schrijfster Victoria Amelina (37) is in het ziekenhuis van Dnipro bezweken aan de verwondingen die ze enkele dagen eerder opliep. Er vielen zestig gewonden. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne en de situatie in Rusland.