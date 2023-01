Meer dan vierhonderd gestrande toeristen geëvacueerd bij Machu Picchu wegens politieke onrust Peru

,,Vanmiddag zijn de 418 binnenlandse en buitenlandse bezoekers overgebracht van de stad Machu Picchu naar Cuzco”, twitterde het toerisme-ministerie, samen met foto’s van een trein en passagiers.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De overheid zegt te willen voorkomen dat bezoekers van Machu Picchu wat overkomt. Behalve de ruïnestad hoog in de bergen zijn ook de toegangswegen, zoals de wandelpaden, dicht. Door de plotselinge sluiting waren honderden toeristen gestrand. Eerder werd de treindienst naar het dorp Aguas Calientes, in de buurt van de historische trekpleister, al opgeschort. Demonstranten hadden het spoor beschadigd.

Zeker vierhonderd mensen, waaronder driehonderd buitenlanders, waren gestrand in Aguas Calientes. Volgens de Peruaanse minister voor Toerisme konden de toeristen niet weg omdat de spoorweg op meerdere plekken is beschadigd. Sommige toeristen vertrokken volgens de minister lopend richting het dichtstbijzijnde dorp dat is aangesloten op het wegennet, maar de wandeling van minstens zes uur was niet voor iedereen weggelegd.

Gestrande Nederlandse toeristen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldde eerder dat enkele tientallen landgenoten zich hebben gemeld. De meeste gestrande Nederlandse toeristen zijn weg. De ambassade adviseert Nederlanders in Peru om zich te registreren bij het Peruaanse ministerie van Toerisme. Het reisadvies voor Peru is door de politieke onrust oranje, wat betekent dat wordt afgeraden om vakantie te vieren in het land.

De onrust ontstond in december, toen president Pedro Castillo werd afgezet nadat hij had geprobeerd het parlement te ontbinden. Castillo werd beschuldigd van onder meer corruptie. Zijn vice-president Dina Boluarte volgde Castillo op, maar dit wordt niet geaccepteerd door zijn aanhangers.

Meervoudige moord

De 53-jarige Castillo is een voormalig leraar en vakbondsleider uit de Andes. Hij won in juni 2021 met een kleine meerderheid de presidentsverkiezingen van zijn rechtse rivale Keiko Fujimori, dochter van voormalig president Alberto Fujimori. Het was een lastige keuze voor de Peruanen: aan de ene kant een docent zonder politieke ervaring en een links gedachtegoed, aan de andere kant de ultrarechtse Fujimori, dochter van een oud-president die een celstraf van 25 jaar uitzit vanwege een meervoudige moord.

Toch koos een nipte meerderheid van de bevolking uiteindelijk voor de man die, getooid met cowboyhoed, vooral de stem vertolkt van het arme platteland. Castillo kreeg het, mede door zijn gebrek aan ervaring, het missen van de juiste connecties en de invloed van Fujimori, zwaar te verduren als president. Er waren meerdere wisselingen in zijn kabinet; na zeventien maanden regeren was Castillo al toe aan zijn vijfde (!) premier.