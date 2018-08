Meerdere doden bij schietpartij in Canada

Oud-wielrenner Jan Ullrich opgepakt na mishande­len prostituee

14:06 De Duitse oud-wielrenner Jan Ullrich is een week na zijn aanhouding op Mallorca opnieuw in de boeien geslagen. De eerste en enige Duitse winnaar van de Tour zit sinds vanmorgen in hechtenis voor het mishandelen van een prostituee in Frankfurt, zo melden Duitse media.