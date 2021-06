Meerdere doden en gewonden bij steekincident in Würzburg

Update Kleinzoon Surinaamse oud-president Bouterse dood aangetrof­fen

22 juni De kleinzoon van de Surinaamse oud-president Desi Bouterse is dinsdag dood aangetroffen in een pand in het noorden van Paramaribo. Het lichaam had een schotwond. Het vermoeden is dat Walter Bouterse zelfmoord heeft gepleegd, meldden lokale media dinsdagavond. De politie heeft een onderzoek ingesteld.