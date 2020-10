Meeste vermiste Italianen na noodweer terecht, in Frankrijk wordt nog gezocht

Noord-Italië is gisteravond en vannacht overvallen door hevig noodweer, twaalf uur lang heeft het onafgebroken geregend. Er viel in de regio in korte tijd evenveel regen als normaal in een half jaar tijd. Er is sinds 1958 niet zoveel regen in enkele uren naar beneden gestort. De schade als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen is enorm, maar het aantal slachtoffers is relatief gering, zeker in vergelijking met het noodweer van 1994 dat zeventig mensenlevens in het noordwesten van Italië eiste.



Met name de regio’s Piëmont, Valle d’Aosta en Ligurië in het Noord-Westen van het land zijn zwaar getroffen. Daar is de noodtoestand uitgeroepen. Er zijn modderstromen in het hele gebied en dorpen in de Alpen zijn geïsoleerd geraakt. In een groot deel van Piëmont rijden geen treinen en ook is de belangrijke autostrada Turijn Milaan gesloten. Sinds half vijf vanochtend staat het wegdek grotendeels onder water.



In de Alpenregio Valle D’Aosta is een brandweerman omgekomen toen hij getroffen werd door een omvallende boom. Het tweede slachtoffer werd zaterdagmiddag gevonden in de rivier Sesia.