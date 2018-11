Meesterdief over juwelenroof Venetië: ‘Ze hadden hulp van binnenuit’

Tot januari was de Italiaan Vincenzo Pipino de enige die er ooit in was geslaagd het Dogepaleis in Venetië te beroven. Begin dit jaar traden dieven in zijn voetsporen: ze gingen ervandoor met juwelen ter waarde van 2 miljoen euro afkomstig uit de kunstcollectie van een lid van de Koninklijke familie uit Qatar. Pipino – een zelfverklaarde Robin Hood – laat nu zijn licht schijnen over de zaak in de Britse krant The Guardian .

De juwelenroof gebeurde op woensdag 3 januari, in de vroege ochtend. Het was de laatste dag van een prestigieuze tentoonstelling die vier maanden te zien was in het Dogepaleis en die 270 pronkstukken toonde uit de schatkamers van de Indische maharadja’s en mogolkeizers.

De dieven slaagden erin om het alarmsysteem van het paleis aan het San Marcoplein onklaar te maken, het gebouw binnen te dringen en een zwaarbeveiligde vitrine open te breken. Ze stalen oorringen en een broche. Vervolgens verdwenen ze. Volgens de politie ging het niet om de pronkstukken van de collectie, maar de waarde van de juwelen werd geschat op zo’n 2 miljoen euro. De roof deed denken aan een eerdere diefstal uit het Dogepaleis. Die ging net zo vlot, ook toen werd geen geweld bij gebruikt én hij was even succesvol.



In 1991 verborg Vincenzo Pipino (nu 75) zich op een avond in een cel van de Nieuwe Gevangenis, net naast het paleis. Daar bleef hij het grootste deel van de nacht geduldig wachten. Aandachtig volgde hij de bewegingen van de veiligheidsagent. Toen de kust veilig was, glipte hij de cel uit en de Brug der Zuchten over, die de gevangenis en het paleis met elkaar verbindt.

Vervolgens ging hij de zaal binnen waar het kostbare schilderij ‘Madonna col Bambino’ (Madonna met Kind) hing uit de vroege 16e eeuw. Hij gooide er een laken over en smokkelde het via een zijdeur naar buiten. ,,Toen ik inbrak in het paleis, was er maar één veiligheidsagent”, vertelt de man, die verscheidene boeken schreef over de ophefmakende roven die hij pleegde. ,,De beveiliging is sindsdien echter stevig opgedreven. Er moet iets misgegaan zijn.”

Volledig scherm De Dogepaleis in Venetië. © RV

Doorbraak

Het onderzoek naar de laatste roof nam maanden in beslag, maar vorige week vrijdag was daar de doorbraak: vijf verdachten werden aangehouden in Kroatië. Een van hen zou lid zijn van de Pink Panthers, een internationaal netwerk van juwelendieven. Speurders joegen al sinds 2011 op de man, sinds hij voor 10 miljoen euro aan juwelen stal op een tentoonstelling in het Zwitserse Bazel.

Voor Pipino – die 20 jaar in de cel zat voor naar schatting 3.000 diefstallen in Venetië – is het duidelijk: de dieven kregen hulp van binnenuit. Iemand in het paleis moet hen geholpen hebben, zo zegt hij. Een hypothese die de politie nooit naar voren heeft geschoven. Of de juwelen uit het Dogepaleis terecht zijn, is niet duidelijk. Ze zouden sowieso niet te verkopen zijn op de zwarte markt, omdat ze zo bekend zijn. ,,Tenzij je de stukken uit elkaar haalt en alles apart aan de man brengt, kan je er niets mee doen”, beaamt Pipino.

Zelf houdt hij vol dat hij het schilderij dat hij stal in de jaren 90 niet wilde verkopen. Hij werkte toen voor de baas van een misdaadbende die het wilde ruilen voor zijn neef, die in de gevangenis zat. Het werk werd inderdaad teruggegeven en de neef van Felice Maniero vrijgelaten. ,,Ik stal alleen van de rijken om aan de armen te geven”, aldus Pipino, die in Venetië een halve volksheld is. ,,Of om een gunst te verkrijgen. Zoals een mooie aanlegplaats voor mijn boot.”

Tegenwoordig werkt Pipino vooral als consulent, zo zegt hij zelf. Rijke mensen huren hem in om hun woningen veiliger te maken. ,,Ik ga dan langs en kijk naar de ramen”, klinkt het. ,,Dan zeggen ze me dat die anti-inbraak zijn. En dan antwoord ik dat ik ze kan openen in enkele seconden.” De beschuldigingen dat hij zich ook inlaat met drugshandel en kredietkaartfraude ontkent hij stellig.