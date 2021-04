Megafraudeur Bernard Madoff overleden in gevangenis

Zes jaar cel voor oud-medewerk­ster Madoff

6 september Een voormalige manager van het bedrijf van Bernard Madoff is maandag in New York tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld. JoAnn Crupi (53) hielp haar baas, die een gevangenisstraf van 150 jaar uitzit, om de beleggers in zijn investeringsfonds op te lichten.