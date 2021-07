Megaproject met prijskaartje van 15 miljard dollar verdeelt Turkije tot op het bot

Hoe huurmoorde­naar Gerel P. jarenlang uit de handen van de politie wist te blijven

8 juli Ruim vier jaar was hij voortvluchtig, maar woensdag werd Gerel P. in Brazilië aangehouden. De 38-jarige P. wordt door het OM gezien als een naaste handlanger van Ridouan Taghi. In januari werd hij bij verstek tot twintig jaar gevangenisstraf veroordeeld vanwege een dubbele liquidatiepoging in 2016. Eerder al werd P. bijna aangehouden, maar door traag optreden van de autoriteiten wist hij te ontkomen.