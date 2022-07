Meisje (14) overlijdt door achtbaanongeluk in pretpark Denemarken

Door een ongeluk met een achtbaan in pretpark Tivoli Friheden in het Deense Aarhus is donderdagmiddag een 14-jarig meisje uit Kopenhagen overleden, meldt de politie. Twee mensen, onder wie een 13-jarige jongen, raakten gewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het park is ontruimd.

Het achterste karretje op de Cobra-achtbaan was door nog onbekende oorzaak afgebroken, waarna deze hangend aan de rest van de trein van de baan af bungelde. Volgens de directeur van het pretpark kwamen de stoeltjes op enkele meters hoogte tot stilstand, waarna de brandweerlieden mensen uit hun benarde positie hebben bevrijd. Deskundigen kijken wat er is misgegaan.

De lokale politie deelt dat het nog onduidelijk is hoe het meisje precies is overleden. Ze start een onderzoek en hoopt door getuigenverklaringen achter de doodsoorzaak te komen. De 13-jarige jongen zou voornamelijk verwondingen aan zijn hand hebben opgelopen, aldus de Deense krant Copenhagen Post.

Tivoli Friheden is tot nader order gesloten, aldus de baas van het pretpark, Henrik Ragborg Olesen. ,,We hebben het park ontruimd en bieden psychologische hulp aan mensen die dichtbij het ongeluk staan. Dat geldt zowel voor personeel als gasten en familieleden.” De politie roept op geen video's of foto's van het incident te delen op sociale media.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het is niet de eerste keer dat er problemen zijn met de achtbaan. In 2008 crashte het voorste karretje van de Cobra door een overbelaste as. Vier jongeren raakten hierbij gewond aan hun benen en voeten. Eén van hen hield een hersenschudding over aan het ongeluk.

De Cobra is een zogenaamde inverted coaster. Dat betekent dat je niet in het karretje op de baan rijdt, maar dat je stoel onder de baan hangt en de trein is vastgemaakt aan de bovenkant. De Cobra bereikt een hoogte van 25 meter en is 400 meter lang. De achtbaan kan snelheden bereiken tot zo’n 70 kilometer per uur.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.