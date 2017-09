Meisje (15) ontsnapt aan verkrachters door meer over te zwemmen

Het meisje werd 29 dagen gevangen gehouden door Thomas Barker (32), Steven Powers (20) en Joshua Holby (31). De verkrachters brachten haar naar verschillende plekken. Ze sloten haar op in een kast en bonden haar vast met tie wraps. Ook bedreigden ze haar met een pistool, meldt de Washington Post.



Barker had het slachtoffer in zijn auto gelokt en haar meegenomen naar zijn caravan. Uiteindelijk belandde de tiener in de stacaravan aan Thompson Lake in Grant County waarvandaan ze kon vluchten.



Een boer merkte het meisje op in het grasveld op zijn erf. ,,Ik dacht eerst dat het een hert was, maar herkende even later het gezicht van de tiener die al weken werd vermist. Overal hingen posters van het meisje. Ik vroeg of zij inderdaad dat meisje was dat werd vermist. Ze was helemaal doorweekt en droeg geen broek en schoenen meer'', vertelt de boer.