Meisje (15) overleden nadat bestelwagen inrijdt op bushokje in Vlaanderen, moeder raakt zwaargewond

Oorlog Oekraïne LIVE | Zelensky: ‘Grieken­land neemt deel aan F16-trai­ning Oekraïense piloten’

Griekenland zal deelnemen aan de training van Oekraïense luchtmachtpiloten voor F16-straaljagers. Dat zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky maandagavond na afloop van gesprekken met de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis in Athene. Zelensky was zondag in Nederland en Denemarken, die de levering van F-16's toezegden mits voldaan is aan een aantal randvoorwaarden. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne.