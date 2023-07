‘Meisje (17) verkracht, haar vriend (16) urenlang in elkaar geslagen’: vijf Belgische jongeren opgepakt in Malta

Een 17-jarig Frans meisje heeft vorige zondag acht uur lang een nachtmerrie beleefd in Malta. Ze werd verkracht, terwijl vier andere mannen de misdaad filmden. De verdachten blijken Belgische jongeren te zijn die op het eiland op vakantie waren. Een Zwitserse vriend (16) die bij haar was, werd in elkaar geslagen. ,,Dit is een van de zwaarste misdaden die ik ooit onderzocht heb”, stelt inspecteur John Spiteri in Times of Malta, de grootste krant van het eiland.