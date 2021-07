Meisje (8) overleeft aanval van hond in eigen woning niet

Anarchie na moord op president: Haïtianen smeken om leger VS en een visum

11 juli De chaos is compleet in Haïti. Na de de moord op president Jovenel Moïse zit het land zonder leider. In dat machtsvacuüm ruziën politici en proberen burgers te vluchten. De interim-regering smeekt de Verenigde Staten en Verenigde Naties om militairen te sturen.