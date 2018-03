Melania maakt vuist tegen cyberpesten

Melania Trump ligt onder een vergrootglas, nu vermeende minnaressen van haar man het nieuws beheersen. De First Lady zegde afspraken af en verdween even uit beeld, maar met haar antipestbijeenkomst maakt ze nu een vastberaden comeback. Ze reisde afgelopen maandag ook al met de president naar New Hampshire, waar ze aandacht vroeg voor de impact die de drugs- en verslavingscrisis in de VS heeft op kinderen.



De Trumps deden tijdens die trip hun best om een gelukkig presidentieel paar neer te zetten. Met de armen om elkaar heen wandelden ze naar de helikopter die hen naar het vliegveld bracht, hand in hand daalden ze bij terugkeer de vliegtuigtrappen af. In zijn toespraak over drugsmisbruik prees Trump zijn vrouw. Vorige week liet hij in een campagnebijeenkomst in Pennsylvania al vallen dat haar leven 'niet makkelijk' is.



De president zal zich realiseren dat Melania waardevol is. Waar de rest van de familie vooral afwijzend wordt beoordeeld door Amerikanen, is Melania de enige Trump die meer positieve dan negatieve reacties oproept, volgens een peiling van YouGov in januari. Van de ondervraagden had 48 procent een ronduit positief beeld van haar. ,,Ze is de ster van de familie", zei Trump vorig jaar al eens - en daar heeft hij gelijk in. Melania Trump lijkt na ruim een jaar eindelijk van die populariteit gebruik te gaan maken.