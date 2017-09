Melania Trump baalt van Kroatisch billboard

De Kroatische school gaat door het stof. ,,Het spijt ons ten zeerste dat het overkwam alsof de billboards spotten met de first lady van de Verenigde Staten'', zei een woordvoerster. ,,Het was bedoeld als iets positiefs, om haar neer te zetten als een rolmodel.''



Vanwege de vele media-aandacht was de kortdurende campagne wel erg succesvol, geeft de woordvoerster toe. Inmiddels heeft de school nieuwe billboards geplaatst, nu zonder de foto van Melania Trump. Een foto ervan prijkt inmiddels op Facebook. De school lijkt de grap wel in te zien van zijn vorige actie, want op het billboard is te lezen: 'Investeer in je Engels en in billboards. Mensen houden van een goed billboard'. In het facebookbericht plaatste de school de tekst 'Take 2'.