Mensen in de rij voor lokale verkiezingen Hongkong

Sumatraan­se neushoorn uitgestor­ven in Maleisië: Iman (25) geveld door kanker

23 november Op het eiland Borneo is vandaag de laatste Sumatraanse neushoorn gestorven. De naar verluidt 25-jarige Iman stierf door een shock in haar systeem als gevolg van tumoren in de baarmoeder. Met de dood van de neushoornkoe is de soort, de kleinste van de vijf op aarde, nu volledig uitgestorven in Maleisië.