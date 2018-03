Merkel en Trump: staakt-het-vuren Syrië onmiddellijk realiseren

Video Voorbijganger trakteert dakloze bij McDonald's, politie zet hen buiten

12:48 De politie heeft woensdag een dakloze man naar de uitgang van een Amerikaans McDonald's-restaurant begeleid nadat die van een voorbijganger een maaltijd cadeau had gekregen. Ook de voorbijganger die de dakloze man mee naar binnen had gevraagd, moest het pand in Myrtle Beach in de staat South Carolina verlaten.