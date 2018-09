Merkel: EU wil Britten niet tegemoetkomen bij brexit

De Europese Unie (EU) is niet van plan concessies te doen aan de Britten over de toekomstige handelsbetrekkingen na de brexit. Dat zegt Angela Merkel.

Volgens de Duitse bondskanselier kan het niet zo zijn dat de Britten blijven profiteren van de voordelen van de Europese interne markt als ze er geen deel meer van willen uitmaken.

Dat zei Merkel vanmiddag na afloop van een informele Europese top in Salzburg. Gisteravond had de Britse premier Theresa May tijdens een diner met de Europese regeringsleiders nog aangedrongen op concessies.

Water bij de wijn

Volgens May heeft Groot-Brittannië in de onderhandelingen over de toekomstige verhoudingen al veel water bij de wijn gedaan en is het nu de beurt aan de EU. Maar de lidstaten willen niet zo ver gaan als zij voor ogen heeft.

Quote Er moeten in oktober grote stappen worden gemaakt Angela Merkel De brexit wordt op 29 maart volgend jaar een feit. Dan stappen de Britten uit de EU. De onderhandelingen tussen beide partijen over de relatie daarna zitten al anderhalf jaar vast.



Afgesproken is nu dat er in november een akkoord moet liggen, zodat het Britse parlement nog de tijd heeft om het goed te keuren.,,Maar dat betekent dat er in oktober grote stappen moeten worden gemaakt'', zei Merkel.

Obstakels

Een van de grootste obstakels in de onderhandelingen is de grens tussen Noord-Ierland en Ierland. De lidstaten willen daar zo min mogelijk handelsbelemmeringen, terwijl de Britten niet willen dat een deel van hun land via een omweg toch onderdeel blijft van de EU. Volgens May is het onaanvaardbaar dat de Britten zelf een soort grens tussen Noord-Ierland en de rest van Groot-Brittannië moeten aanleggen.

Een tweede obstakel is de toekomstige handelsrelatie. De Britten willen makkelijk kunnen blijven handelen met het Europese vasteland, maar niet alle Europese regels overnemen die daarbij horen.

Hoop

Premier Mark Rutte houdt hoop dat partijen er toch nog uit komen en een zogeheten ‘harde brexit’ kunnen voorkomen. In dat geval zouden de Britten uit de EU stappen zonder dat er een vervangend verdrag ligt. In de praktijk gelden dan hoge import- en exporttarieven en komen er strenge grenscontroles. Voor Nederland een ongunstig scenario.

Quote Het is voor Nederland van belang dat er goede afspraken komen Mark Rutte Rutte vindt dat we daarom toezeggingen moeten doen aan May. ,,Het is voor Nederland van belang dat er goede afspraken komen voor een sterke relatie met de Britten als ze uit de EU zijn, om zaken te kunnen blijven doen met 65 miljoen Britten. Maar dat mag niet ten koste gaan van de samenhang van de EU-markt, die na de brexit nog steeds 420 miljoen mensen telt."