'Merkel na massaal verlies bereid te stoppen als voorzitter van CDU'

Bronnen binnen de partij melden aan het Duitse persbureau DPA dat Merkel dit vandaag in een vergadering van de partijleiding duidelijk heeft gemaakt. Haar opvolger kan al begin december op het partijcongres van de CDU in Hamburg worden gekozen. Merkel staat sinds 2000 aan het hoofd van de CDU en is sinds november 2005 bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland. Ze zou wel bondskanselier willen blijven. Tot nu toe heeft zij altijd verklaard dat het partijvoorzitterschap en het kanselierschap bij dezelfde persoon moeten liggen.

Voormalig rivaal

Voormalig CDU/CSU-fractieleider Friedrich Merz wil zich kandidaat stellen voor het CDU-voorzitterschap. DPA heeft dit vandaag uit kringen rond Merz vernomen. De voormalige rivaal van Merkel had zich de afgelopen jaren teruggetrokken uit de actieve politiek.



Net als eerder de zusterpartij CSU in Beieren, leed de CDU in Hessen gisteren grote verliezen. In de loop van de dag zullen de partijcommissies in Wiesbaden, hoofdstad van Hessen, en Berlijn de gevolgen van het resultaat bespreken. De CDU kreeg in Hessen 27 procent van de stemmen. Dat is de slechtste uitslag sinds 1966. Bij de vorige verkiezing in 2013 steunde ruim 38 procent van de stemmers de christendemocraten.