Merkel stapt op als partijleider: ‘Er is te veel gebeurd’

Het tijdperk Angela Merkel loopt ten einde. De Duitse bondskanselier stelt zich in december niet herverkiesbaar als voorzitter van de CDU. Merkel heeft dit zojuist bevestigd op een persconferentie. Merkel wil haar termijn als bondskanselier afmaken en in 2021 uit de politiek stappen.

Naar verluidt was Merkel tot voor kort voornemens wél een nieuwe termijn als partijleider te ambiëren. De 64-jarige bondskanselier heeft nu conclusies getrokken uit een aanhoudend verlies bij tussentijdse verkiezingen voor haar partij en een nieuwe zwarte zondag, nu in de deelstaat Hessen. Net als in Beieren twee weken geleden leden zowel Merkels eigen CDU als coalitiepartner SPD een fors verlies.

,,Ik heb het gevoel dat het tijd is voor een nieuw hoofdstuk”, zei Merkel die zei dat ze het besluit al deze zomer had genomen. Maar door de verkiezingen in Hessen moest ze het eerder dan gepland wereldkundig maken. Daarop volgde een opsomming van haar ‘afwegingen’: ,,1. Ik zal geen kandidaat zijn voor het voorzitterschap voor mijn partij. 2. Dit is mijn laatste ambtstermijn, ik stop in 2021 met de politiek. 3. Ik ben tot die tijd bereid door te gaan als bondskanselier. 4. Ik wijk af van mijn overtuiging dat de partijleiding en het bondskanselierschap in handen van dezelfde persoon moeten zijn. 5. De CDU heeft nu de tijd zich voor te bereiden op mijn opvolging.”

Als opvolger als partijleider worden getipt: CDU-secretaris-generaal Annegret Kramp-Karrenbauer, partijbons Friederich Merz, minister van Volksgezondheid Jens Spahn en de minister-president van de deelstaat Noordrijn-Westfalen Armin Laschet.

Volledig scherm Merkel en Annegret Kramp-Karrenbauer die vaak wordt genoemd als de nieuwe CDU-leider. © EPA

Merkel zei dat de verkiezingen in de deelstaat Hessen hard waren aangekomen. ,,De landelijke politiek was van negatieve invloed voor de partij, die op basis van wat in Hessen is gepresteerd veel betere resultaten had mogen verwachten.”

Beide coalitiepartijen scoorden in Hessen zo’n 10 procent lager, waarbij de CDU nog wel de grootste partij bleef in Hessen. Grote winnaars waren de rechts-populistische AfD (9 procent winst) en de Groenen (8 procent erbij). Merkel noemde expliciet dat de slechte resultaten bij eerdere deelverkiezingen, het geruzie in Beieren met de zusterpartij CSU en de zeer lange coalitiebesprekingen met de SPD een rol hadden gespeeld in haar besluit. ,,Er is te veel gebeurd om zomaar over te gaan tot de orde van de dag.”

Merkel is sinds november 2005 bondskanselier van Duitsland. Ze leidt de CDU nu bijna twintig jaar. Ze werd partijvoorzitter nadat Wolfgang Schäuble terug moest treden na een schandaal rond illegale fondsenwerving voor de partij. Bij de Bondsdagverkiezingen in 2005 werd Merkel lijsttrekker voor de CDU. Ze won die verkiezingen, nadat de partij al jaren successen boekte in regionale verkiezingen.

Onaantastbaar

Merkel leek lange tijd onaantastbaar als machtigste vrouw van de wereld. Maar de laatste jaren kwamen er scheuren en barsten in het Duitse succesverhaal. Optimistisch zette Merkel de grenzen open voor een miljoen vluchtelingen onder het motto ‘wir schaffen das’. Maar de integratie verliep moeizamer dan gedacht. De problemen bleken koren op de molen van rechts-populistische partijen, die het sowieso al hadden gehad met Merkels politiek.

Daarna ging er van alles fout met een aantal Duitse paradepaardjes, overigens buiten de schuld van Merkel. De Duitse auto-industrie verloor zijn superieure imago door gesjoemel met testresultaten over de uitstoot van diesels. Een enorme fraude kwam aan het licht, de Duitse economie schudde op zijn grondvesten. Nog steeds dreigt een handelsoorlog met het Amerika van Donald Trump, die de met hun export zeer succesvolle Duitse autobouwers wil treffen met extra heffingen ten gunste van de Amerikaanse auto-industrie.

Ook andere Duitse instituten als Deutsche Bank, Deutsche Post en Lufthansa zitten in zwaar weer. Zelfs het onverslaanbaar geachte Duitse voetbalelftal is de weg kwijt met ook hier gedoe rond de inbreng van ‘buitenlanders’. ,,Merkel is moe”, constateerde de hoofdeconoom van ING Duitsland Carsten Brzeski vorig jaar al in een interview met de Vlaamse krant De Standaard.