Merkel voor vierde keer bondskanselier

Echtgenoot

De echtgenoot van Merkel, Joachim Sauer, woonde haar verkiezing voor het eerst bij. Hij was niet aanwezig bij de drie eerdere plechtigheden waarbij zijn vrouw als bondskanselier werd geïnstalleerd. Merkel moet een paar kilometer verderop bij bondspresident Frank-Walter Steinmeier een officieel document in ontvangst nemen waarin haar aanstelling op schrift staat. Daarna keert ze terug naar de Bondsdag om tegenover Steinmeier de eed af te leggen.

Coalitie

Leden van de Duitse partij SPD stemden ruim anderhalve week geleden voor een coalitie met CDU/CSU. Ruim 378.000 van de ongeveer 464.000 stemgerechtigde leden brachten hun stem uit. Daarvan sprak 66 procent zich uit voor het regeerakkoord met de christendemocraten.



De SPD wilde in eerste instantie na de nederlaag bij de verkiezingen niet aan een nieuw kabinet deelnemen en in de oppositie gaan. Toen onderhandelingen tussen CDU/CSU met de Groenen en de liberale FDP stuk liepen, kwamen de sociaaldemocraten voor Merkel toch weer in beeld.



De vorming van de nieuwe regering van CDU/CSU en SPD heeft 171 dagen geduurd. Dat is een record voor de vorming van een regering in de Bondsrepubliek. Merkel is regeringsleider sinds 2005. Ze regeerde één keer met de liberale FDP (2009-2013).