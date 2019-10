Merkel waarschuwt Johnson: brexitdeal kansloos zonder compromis over Ierland

Italiaanse justitie opent onderzoek naar ophangen pop die Greta Thunberg moest voorstel­len

13:46 Het Openbaar Ministerie in Rome is een onderzoek gestart naar de pop met twee vlechten die gisteren aan een viaduct in de Italiaanse hoofdstad bungelde met ernaast een bordje ‘Greta is jullie God’. De in een gele regenponcho gehulde pop moest de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg (16) voorstellen.