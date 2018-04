Met hakenkruis op jas gratis naar theater, anders betalen en jodenster

Video Grote haaien zwemmen zeer dicht aan de kust in Spanje

17:22 In Spanje zijn in korte tijd meerdere grote haaien gezien die zeer dicht bij de kust zwommen. Het gaat vermoedelijk steeds om de blauwe haai. De dieren van bijna twee meter werden gefilmd door twee jongens en een visser. Blauwe haaien zijn in principe niet gevaarlijk voor mensen, maar kunnen wel venijnig bijten als ze zich bedreigd voelen.