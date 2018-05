Met zenuwgas vergiftigde Russische ex-spion Skripal uit ziekenhuis ontslagen

4 jaar cel en levenslan­ge rijontzeg­ging voor Belg na doodrijden Gerrit de Heus (67): 'Hij werd gedood'

10:51 SLEEUWIJK - Een Belg die in januari inreed op de winkel van een tankstation langs snelweg E40 en daarbij de 67-jarige Gerrit de Heus uit Sleeuwijk doodreed, is veroordeeld tot een celstraf van vier jaar. De politierechter legde de 54-jarige man uit Oostende ook een levenslang rijverbod op. Hij was zwaar onder invloed van alcohol ten tijden van het ongeval.