Mexicaan breekt been bij sprong uit vliegtuig en riskeert 20 jaar cel

De man arriveerde dinsdag in Los Angeles vanuit Cabo San Lucas, in Mexico. Zijn plan was om direct door te reizen naar Salt Lake City, maar hij had geen aansluiting. Hij bracht de nacht door in een hotel in het centrum van Los Angeles, waarna de problemen begonnen.



Na een aantal biertjes en “veel” crystal meth, besloot hij alsnog naar Utah te vliegen, zo vertelde Victoria Dominguez tegen de FBI. Na nog meer crystal meth vertrok hij donderdag naar het vliegveld, maar miste zijn vlucht en zwierf de hele nacht op straat.



Op vrijdag miste hij opnieuw zijn vlucht, maar werd omgeboekt naar United Airlines-vlucht 5365, uitgevoerd door SkyWest Airlines, richting Salt Lake City. Eenmaal in het toestel, zou Victoria Dominguez in slaap zijn gevallen. Terwijl hij “bijkwam van alle drugs die hij de afgelopen dagen had gebruikt”, hoorde hij een medepassagier zeggen dat ze naar een andere bestemming zouden vliegen. Daarop zou hij in paniek zijn geraakt.