Mexicaan die ex-vrouw wil bespioneren graaft eigen val

Een Mexicaanse man die bezig was om een tunnel te graven van waaruit hij zijn ex-vrouw wilde bespioneren, is per ongeluk vast komen te zitten en moest uiteindelijk door de politie uit zijn benarde positie worden gered.

De 58-jarige Griselda Santillán had na 14 jaar een einde gemaakt aan de relatie omdat haar partner erg jaloers was. De 50-jarige César Arnoldo uit Puerto Penasco, in het noorden van Mexico, had van de rechter bovendien een straatverbod gekregen, vanwege huiselijk geweld. Om toch in de buurt van zijn ex te kunnen zijn en in de gaten te houden wat ze aan het doen was, besloot hij een tunnel te graven naar haar huis.

Volgens de Mexicaanse krant El Universal was de man al dagen aan het graven en had hij het huis van zijn ex al bereikt. De vrouw zou tegen de politie hebben gezegd dat ze wel wat krassende geluiden had gehoord, maar ze had gedacht dat het katten waren. Toen het geluid echter luider werd, ging ze poolshoogte nemen en zag ze haar ex vastzitten in een diepe kuil.