Mexicaanse ‘drugshandelaar’ gedood tijdens interview voor National Geographic

Record: VS pakte dit jaar 850.000 migranten op aan de grens met Mexico

20:39 De autoriteiten in de VS hebben in een jaar tijd 851.000 mensen opgepakt die illegaal de grens waren overgestoken tussen Mexico en de VS. Dat is het hoogste aantal sinds 2007 en ruim twee keer zoveel als het voorafgaande jaar. Dat meldt de Washington Examiner, die de cijfers opvroeg.