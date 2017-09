Mexico profiteert van harde les in 1985

De zware aardbeving in Mexico kostte honderden mensen het leven. Bijna de helft van hen in Mexico-Stad. Dat zouden er veel meer zijn geweest als het land niet had geleerd van de ‘Grote Aardbeving’ in 1985.

Bij de eerste schok, dinsdag, dachten oudere inwoners van Mexico-Stad meteen aan de verschrikkingen waarin zij 32 jaar geleden werden gestort. 19 september 1985 is een pikzwarte dag in de Mexicaanse geschiedenis. Als de aarde om 17 minuten over zeven 's ochtends begint te schudden, zullen meer dan 10.000 inwoners van Mexico-Stad het leven verliezen.



Gebouwen zakken als kaartenhuizen in elkaar, flats vallen als dominostenen om. Als de doden zijn begraven, maken regering, bevolking en specialisten de balans op. Zware aardbevingen zullen zich altijd blijven voordoen – de hoofdstad ligt op een van de kwetsbaarste plekken in de aardkorst, maar de gevolgen ervan zouden niet zo desastreus hoeven zijn.

Miljardair

,,Die zwarte septemberdag in 1985 gaat het licht aan’’, zegt burgeractivist Pedro Moctezuma. De bevolking organiseert zich en als ook bestuurders lessen willen trekken voor een veiliger woonomgeving, maakt dat ongekende krachten vrij. Zeker als ook grote investeerders, onder wie ’s lands allerrijkste, de miljardair Carlos Slim, zich erbij aansluiten.



Als al het stof van de opbouw is neergeslagen, heeft Mexico net zulke strenge bouwvoorschriften als de Verenigde Staten en Japan. Die eisen dat nieuwbouw ‘aardbevingsbestendig’ is. Ook bestaande bouw, van appartementenblokken, ziekenhuizen tot scholen, krijgen ‘seismische dempers’, een soort vering die schokken moet opvangen.

Volledig scherm Miljardair Carlos Slim, een van de rijkste mannen ter wereld, heeft met een investeringsfonds een grote bijdrage geleverd aan de wederopbouw van Mexico-Stad. © AP

Alarmbellen

Mexico beschikt nu ook over een Seismologisch Alarmsysteem, SASMEX genaamd. In de zone waar de aardkorst het meest actief is, tussen Jalisco en Mexico-Stad, zijn 8.200 sensoren aangebracht. Die meten de kleinste schok en berekenen onmiddellijk de kracht die vrijkomt. Als die kracht groter is dan 5,5 op de Schaal van Richter gaan direct de alarmbellen af. Met sirenes op de gebouwen, op radio en tv.



,,Het systeem is erg doeltreffend en heeft er zeker toe bijgedragen dat er bij bevingen na 1985 minder slachtoffers zijn gevallen’’, zegt Luis Felipe Puente, hoofd van de Mexicaanse burgerbescherming, als de hoofdstad in april 2014 is opgeschrikt door een beving met een kracht van 7,2. Binnen 10 seconden worden verschillende steden gealarmeerd, er valt niet één dode. Als er geen aardbevingen zijn, houdt de overheid de bevolking scherp met oefeningen, onder leiding van het Nationale Centrum voor Preventie (Cenapred).

Golven