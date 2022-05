Miah smeerde zich in met bloed van een klasgenootje en bleef doodstil liggen; politie geeft fout toe

'Politie Uvalde nam verkeerd besluit’

De aanwezige politie bij de Robb Elementary School nam een verkeerde beslissing door te wachten op versterking. Dat heeft de directeur Openbare Veiligheid van de staat Texas, Steven McCraw, gezegd. ,,De commandant ter plaatse, dacht dat de situatie was veranderd van een actieve schutter naar een barricade’’, aldus McCraw. Volgens hem dacht de bevelvoerder dat geen van de leerlingen in het lokaal nog in leven was. ,,Achteraf bezien was dat niet het goede besluit. Het was het verkeerde besluit. Er is geen excuus.’’



De lokale politie in Uvalde ligt onder vuur na het bloedbad in de basisschool. Vlak nadat schutter Salvador Ramos het schoolgebouw betrad, deden agenten dat ook. Ze kwamen in de gang onder vuur te liggen en Salvador sloot zichzelf op in een van de klassen. De agenten besloten te wachten op een tactische eenheid om pas dan tot een eventuele aanval over te gaan. Ook moest er een tijd gewacht worden op een sleutel om het klaslokaal te kunnen openen. Ramos werd ruim een uur later doodgeschoten door leden van die eenheid.