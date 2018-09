Michael Moores documentaire over Trump in de bioscoop

,,Ik hoop dat hij er nooit een over mij maakt", zei Donald Trump twintig jaar geleden. In een praatprogramma van actrice Roseanne Barr was hij te gast samen met de controversiële filmmaker Michael Moore. Die zat er om zijn documentaire Roger&Me (1989) te promoten. Eén van zijn bekendste films, waarin Roger Smith te kijk wordt gezet. Smith was ooit de hoogste baas van General Motors en de man die verschillende autofabrieken sloot in Moores eigen woonplaats Flint in de staat Michigan. Duizenden werknemers stonden op straat en Flint verzonk in armoede.



Trump zei destijds dat hij Roger&Me 'geweldig' vond. De zaal lachte suffig toen de toenmalige makelaar eraan toevoegde dat hij hoopte dat er nooit zoiets als een Donald&Me zou komen.



En ja hoor. Hier is die film, alleen heet hij Fahrenheit 11/9. De titel refereert aan een vorige, ook al spraakmakende, documentaire Fahrenheit 9/11 (2004). Die ging over de toenmalig president George W. Bush en de aanslagen van 11 september 2001. De omkering van die datum is 11/9 en dat is op de Amerikaanse kalender de dag waarop miljardair Donald Trump officieel tot president van de Verenigde Staten werd gekozen. Volgens Moore is er qua impact op de VS niet veel verschil tussen 9/11 en 11/9 waarmee de toon meteen is gezet.