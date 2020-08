Michelle Obama haalt hard uit naar Trump op Democratische Conventie

,,Het groeit hem boven het hoofd’’, aldus Obama die maandag als laatste aan het woord kwam van een hele trits aan prominente Democraten. Maar ook dissidente Republikeinen spraken in video-opnames hun steun uit voor Joe Biden die later deze week officieel wordt aangewezen als presidentskandidaat. ,,Telkens als we naar dit Witte Huis kijken voor een beetje leiderschap of troost of enige schijn van standvastigheid, krijgen we in plaats daarvan chaos, verdeeldheid en een totaal en volkomen gebrek aan empathie’’, aldus Obama die in haar toespraak opmerkelijk hard uithaalde naar de zittende president.