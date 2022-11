Midterms VS: opgooien muntje beslist verkiezingsuitslag in Kentucky

TussenstandBij twee plaatselijke verkiezingen in de Amerikaanse staat Kentucky waarbij kandidaten evenveel stemmen kregen, werd de winnaar aangewezen door het opgooien van een muntje. Volgens de wet van Kentucky is dat een legale methode, meldt de BBC. De plaatselijke verkiezingen werden gehouden tijdens de Amerikaanse ‘midterms’, de tussentijdse verkiezingen.

In Breckinridge County, een klein district ten zuidwesten van de stad Louisville, dongen David Albright en Ronnie Robinson naar een overheidsfunctie. De kandidaten eindigden gelijk, met elk 572 stemmen. Het opgooien van een geldstuk wees Albright als winnaar aan.

In het nabijgelegen plaatsje Muldraugh eindigden Deborah Noel en Sharon Hodge gelijk in hun strijd om een raadszetel. Ook daar werd de uitslag op deze manier beslist en won Noel. Alle kandidaten vonden het prima dat het opgooien van een muntje hun politieke carrière bepaalde. In beide gevallen won de kandidaat door te kiezen voor kop.

Telling nog steeds niet afgerond

Drie dagen na de zogeheten midterms worden nog steeds stemmen geteld en zowel de definitieve uitslag voor de Senaat als die voor het Huis van Afgevaardigden laat op zich wachten. De verwachting is dat de Republikeinen een meerderheid in het Huis zullen behalen. Wie de controle krijgt over de Senaat is nog niet duidelijk.

De Senaatsverdeling hangt af van de staten Arizona, Nevada en Georgia. In de eerste twee staten worden nog stemmen geteld, in Georgia is een nieuwe ronde nodig omdat geen van de kandidaten meer dan de helft van de stemmen heeft gehaald. Op dit moment hebben de Democraten 48 zetels en de Republikeinen 49.

De Republikeinen lijken de macht over te nemen in de Amerikaanse staat Nevada. Volgens verschillende media, waaronder NBC, CNN en Fox News, heeft Joe Lombardo de zittende Democratische gouverneur Steve Sisolak in de tussentijdse verkiezingen verslagen. Lombardo werd tijdens de verkiezingscampagne gesteund door oud-president Donald Trump.

In Arizona is de Democratische senator Mark Kelly herkozen, berichtten CNN en NBC News vrijdagavond (lokale tijd). Daarmee versloeg hij niet alleen de Republikein Blake Masters, maar zijn de Democraten ook weer een stapje dichterbij het behouden van de meerderheid in de Senaat.

Kelly won van Masters ondanks een hoge inflatie en dalende waardering in Arizona voor het beleid van president Joe Biden. Door een sterke fondsenwerving en zich te distantiëren van Biden op thema’s als immigratie, kon hij zijn Republikeinse uitdager voorblijven.

Twee jaar geleden won Kelly zijn Senaatszetel met 51 procent van de stemmen. Kelly is een marinepiloot en voormalig astronaut. Hij is getrouwd met de voormalige Amerikaanse afgevaardigde Gabby Giffords, die in 2011 een massale schietpartij in Tucson overleefde.

Huis van Afgevaardigden

Om controle over het 435 zetels tellende Huis van Afgevaardigden te krijgen, zijn 218 zetels nodig. Volgens CNN kunnen de Republikeinen op dit moment rekenen op 211 zetels, de Democraten staan in de tussenstand op 202.

Voor de midterms hadden de Democraten nog de meerderheid in beide kamers. Voor de tussentijdse verkiezingen werd voorspeld dat de Republikeinse partij een grote overwinning zou boeken. Hoewel de Republikeinen een goede kans hebben om in ieder geval de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden terug te winnen, bleef de verwachte ‘rode golf’ echter uit.