Mila (1,5) vertrokken naar Duitsland voor levensbedreigende operatie: ‘Gelukkig beseft ze het zelf niet’

China ontwaakt in jaar van het konijn uit corona-winter­slaap en viert voorzich­tig het nieuwe jaar

Het nieuwe jaar op de Chinese kalender begint vandaag, maar van een feestelijke stemming is in het land weinig te merken. Nog altijd raken naar schatting dagelijks miljoenen mensen besmet met corona. Toch proberen sommigen er het beste van te maken op Chinees oudejaarsdag in Sjanghai.

22 januari