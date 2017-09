Militair overmeestert aanvaller met mes in Parijs

De aanval had kort voor 07.00 uur plaats bij het station Châtelet les Halles. De militair patrouilleerde daar samen met beveiligers van het vervoersbedrijf. Over het motief van de aanvaller is nog weinig bekend. Volgens sommige berichten riep de man kreten die verwezen naar de terreurgroep Islamitische Staat.

Het is het zevende geval van agressie jegens militairen die deelnemen aan operatie Sentinelle (schildwacht), gelanceerd in het kader van het plan Vigipirate na de terreuraanslagen van januari 2015 in Parijs. Het voorlaatste geval van agressie deed zich voor op 9 augustus. Toen reed een voertuig in op een groep militairen in Levallois-Perret, een voorstad van Parijs. Daarbij vielen zes gewonden van wie twee ernstig.

Lof

De Franse minister van Defensie Florence Parly heeft haar waardering uitgesproken voor de handelwijze van de aangevallen militair. ,,Hij wist de aanvaller uit te schakelen, het bewijs van de professionaliteit en efficiëntie van de soldaten die deelnemen aan beschermingsoperatie Sentinelle", zo verklaarde ze op radiozender Europe 1. ,,Deze nieuwe aanval legitimeert volledig wat we willen doen: de inzet van deze beschermingsmacht nog onvoorspelbaarder, nog minder traceerbaar maken voor potentiële aanvallers."