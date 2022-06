Militair vliegtuig stort neer in Californië, zeker vier doden

Het ongeluk gebeurde in de buurt van het plaatsje Glamis, op zo’n vijftig kilometer van de grens met Mexico. Aanvankelijk circuleerden er berichten dat het toestel radioactief materiaal aan boord had, maar de marine ontkent dat.

Het verongelukte toestel is een MV-22B Osprey. Dit is een propellervliegtuig dat door zijn motoren te draaien verticaal kan landen en opstijgen, als een helikopter. In maart stortte een soortgelijk vliegtuig van het Amerikaanse leger neer in Noorwegen. Hierbij kwamen vier mariniers om het leven. De Amerikaanse krijgsmacht nam de Osprey in 2007 in gebruik. Volgens de Los Angeles Times zijn sindsdien acht toestellen neergestort.