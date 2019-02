Militairen Venezuela blokkeren grens om hulpgoederen tegen te houden

video Speciale gast Joshua Trump (11) valt in slaap bij ‘troonrede’ president

20:49 De elfjarige Joshua Trump mocht na aanhoudende pesterijen over zijn achternaam gisteren als speciale gast de prestigieuze State of the Union bijwonen, maar vond dat niet erg spannend. Het ventje viel tijdens de ‘troonrede’ van de Amerikaanse president Donald Trump in slaap.