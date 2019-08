Miljardair Jeffrey Epstein pleegt zelfmoord in cel

Vanmorgen is hij gevonden in zijn cel in het Manhattan Correctional Center, melden zij op basis van anonieme bronnen binnen justitie. De Amerikaanse politie heeft miljardair Jeffrey Epstein (66) in New Jersey begin juli dit jaar opgepakt. Hij wordt verdacht van het seksueel uitbuiten en misbruiken van tientallen minderjarige meisjes, jaren terug. Epstein zou zijn slachtoffers naar verschillende huizen hebben gelokt en had seks met ze. Ook betaalde hij hen om weer nieuwe meisjes te rekruteren. Sommige meisjes waren pas 13 jaar oud.

De Amerikaanse zakenman was eerder al op mysterieuze wijze gewond geraakt in zijn cel in New York. Hij zou gewond zijn geraakt aan zijn nek. Daarna werd hij in de gaten gehouden in het kader van zelfmoordpreventie.

Seksslavin

In de zaak tegen Epstein werden gisteren nog honderden pagina's gerechtelijke documenten vrijgegeven met nieuwe details over de aanklachten tegen de multimiljonair en enkele handlangers. Daarin staan onder meer getuigenissen van Virginia Giuffre die tussen 2000 en 2002 als minderjarige door Epstein als seksslaaf zou zijn misbruikt. De inmiddels volwassen vrouw zou door hem gedwongen zijn seks te hebben met prominenten, onder wie een voormalige gouverneur van New Mexico, een voormalige senator, de eigenaar van een modellenbureau en enkele professoren. Uit eerdere gerechtelijke documenten was al bekend dat zij stelt ook gedwongen seks met de Britse prins Andrew en Harvard-professor Alan Dershowitz te hebben gehad - iets wat beide mannen hevig ontkennen.

Babyboerderij

Epstein had de bizarre droom dat hij de mensheid wilde ‘verrijken’ met zijn genetisch materiaal (DNA). Dat zou moeten gebeuren op een ‘babyboerderij’ waar hij minstens twintig vrouwen zwanger wilde maken. De in opspraak geraakte miljardair zou, zo blijkt uit documenten die The New York Times inzag, zijn plannen hebben toevertrouwd aan enkele wetenschappers en anderen die zijn extreem controversiële gedachtegoed deelden. Tijdens feestjes en bijeenkomsten uitte Epstein zijn idee om zijn boerderij in New Mexico om te toveren tot ‘babyranch’. Hij wilde de vrouwen via inseminatie bevruchten met zijn sperma. Maar het lijkt er niet op dat die plannen ooit concreet werden.

Eerdere celstraf

Epstein zat tien jaar geleden als eens een celstraf van dertien maanden uit wegens gedwongen prostitutie. Hij werd toen ook verdacht van het misbruiken van tientallen meisjes. Door een deal te sluiten met de openbaar aanklager ontliep hij echter een mogelijk levenslange celstraf. Uiteindelijk zat hij dertien maanden vast.

Als Epstein in de huidige zaak schuldig zou zijn bevonden, zou hem een celstraf van tientallen jaren - wat in zijn geval waarschijnlijk zou neerkomen op levenslang. Begin juli werd hij gearresteerd nadat hij net in de VS geland was met zijn privévliegtuig. De aanklagers achtten het risico dat hij zou vluchten te groot.

De schatrijke zakenman ging in het verleden om met kopstukken als Donald Trump, Bill Clinton en de Britse prins Andrew. Zij stellen niets te weten van misbruik van minderjarigen door Epstein.