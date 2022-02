Miljardair Peter Thiel trekt zich terug uit adviesraad Meta voor politieke ambities

Een van Facebooks eerste investeerders, Peter Thiel, trekt zich in mei terug uit de adviesraad van het bedrijf, dat inmiddels Meta heet. Thiel is als vroege investeerder sinds 2005 verbonden aan het bedrijf van Mark Zuckerberg, maar wil zich meer richten op politieke doelen en stelt zich in mei daarom niet opnieuw verkiesbaar voor de adviesraad.

Thiel, die zijn miljarden verdiende met het oprichten van betaalbedrijf PayPal en databedrijf Palantir en succesvolle investeringen in onder meer Facebook, is al enkele jaren politiek actief. Hij wordt gezien als een invloedrijke conservatief en zou zich volgens een anonieme bron die met persbureau Bloomberg sprak tijdens de tussentijdse verkiezingen later dit jaar willen inzetten voor Trumps politieke agenda.

Thiel zou volgens de anonieme bron niet willen dat Facebook of moederbedrijf Meta daar hinder van ondervindt. Hij zou zich met name gaan richten op een aantal Republikeinse kandidaten voor de Senaat, zoals Blake Masters uit Arizona en JD Vance uit Ohio. Beide kandidaten staan bekend als pro-Trump. Thiel hielp Trump in 2016 president te worden door geld te doneren aan zijn campagne en door een toespraak te geven tijdens de nationale conventie van de Republikeinse partij dat jaar.

Thiel raakte vroeg betrokken bij Facebook, toen het nog enkel een sociaal medium voor studenten aan Amerikaanse universiteiten was. De miljardair zou een grote invloed gehad hebben op de jonge oprichter Zuckerberg, door onder meer aan te dringen op explosieve gebruikersgroei. Ook later gaf Thiel Zuckerberg nog vaak advies. Zo zou Thiel degene zijn die Zuckerberg in 2020 deed besluiten politieke advertenties op Facebook niet te laten factchecken.

Verlies beurswaarde

Afgelopen week maakte het moederbedrijf van Facebook nog bekend ruim 230 miljard dollar aan beurswaarde te zijn kwijtgeraakt, de grootste daling op één dag van één bedrijf in de Amerikaanse beursgeschiedenis. Voor het eerst sinds zijn bestaan trok het platform Facebook, dat voorheen naamgever was voor het hele concern, minder gebruikers dan in het voorgaande kwartaal.