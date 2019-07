Miljardairsdochter (17) sterft aan drugscocktail 'Calvin Klein', vader treft meisje dood aan

Een in het partycircuit omstreden drugscocktail heeft deze week het leven gekost van een tienermeisje uit Londen. De 17-jarige Katya, dochter van de schatrijke Igor Tsukanov uit Rusland, stierf enkele dagen nadat ze een klassiek concert had gegeven in het iconische Royal Opera House in de Britse hoofdstad. ,,Wat hadden wij als ouders kunnen doen?”

Het overlijden van Katya Tsukanova, volgens landelijke media een van de grootste talentvolle violisten van het land, is in het Verenigd Koninkrijk als een bom ingeslagen. Haar eigen vader vond haar en sloeg onmiddellijk alarm, maar er was niets wat de hulpdiensten voor haar konden doen.

‘Een verstandig meisje’

Uit sectie is gebleken dat het meisje is gestorven na inname van ‘Calvin Klein’, een levensgevaarlijke mix van cocaïne en ketamine die eens in de zoveel tijd weer in het internationale uitgaanscircuit opduikt. Katya nam de dodelijke drug op een feestavond met haar vrienden, vlak nadat ze zeventien jaar was geworden.

De ouders van Katya zijn verscheurd door het nieuws en waarschuwen nu andere ouders voor de effecten van de drugs. ,,Ze was een heel verstandig meisje, maar ze heeft één keer een hele verkeerde keuze gemaakt. Wat hadden wij als ouders kunnen doen?”, vraagt de voormalig bankier zich af in gesprek met The Telegraph. „Kinderen doen toch uiteindelijk wat ze zelf willen. Ze vertellen je nooit de hele waarheid.”

Calvin Klein wordt door deskundigen beschouwd als een van de meest dodelijke drugscocktails die er is. Het zou het chemische systeem van de hersenen aanzienlijke schade toebrengen. Een vriend van Katya, die liever anoniem wil blijven, zei dat het drugscombo helemaal ‘het nieuwe ding onder Katya en haar vrienden was’. ,,Maar zij gebruikt het niet alleen, het is overal.”

Miljardairsdochter

Katya was de dochter van de Russische bankiers Igor Tsukanov en Natasha Tsukanova. Samen runnen zij het Tsukanov Family Foundation, dat zich bezighoudt met het financieren van kunst- en muziekprojecten. Natasha Tsukanova is tevens voorzitter van het bestuur van het London Philharmonic Orchestra, een van de vooraanstaandste orkesten in het Verenigd Koninkrijk dat zijn thuisbasis in de Royal Festival Hall in Londen heeft staan.

Katya, die al op 5-jarige leeftijd viool kon spelen, reisde de hele wereld rond met muziek en gaf op jonge leeftijd al optredens in de iconische concertzaal Carnegie Hall in New York. Ze werd onlangs zelfs uitgeroepen tot de beste jonge muzikant op het Suoni dal Golfo Music Festival in het Italiaanse Lerice.