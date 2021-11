Miljoen opgehaald voor Amerikaan die onterecht 43 jaar vastzat

De 62-jarige Kevin Strickland krijgt volgens The Washington Post geen schadevergoeding van de overheid in de staat Missouri. Compensatie wordt daar alleen uitgekeerd aan mensen van wie de onschuld via DNA-bewijs is vastgesteld.

,,Missouri betaalt meneer Strickland geen cent, maar de hele wereld zal ervoor zorgen dat hij toch een vergoeding krijgt’, zei de advocate van Strickland tegen de krant. Zo’n 19.000 mensen hebben de afgelopen maanden een financiële bijdrage geleverd. Het gaat vooral om kleine donaties, maar ook om 10.000 dollar (8800 euro) van een bedrijf in Kansas City.

Onterecht vast

Strickland zat onterecht vast voor een meervoudige roofmoord uit 1978. Hij was als zwarte Amerikaan tot levenslang veroordeeld door een jury die volledig bestond uit witte mensen. De rechter draaide dat afgelopen week terug. Er was geen overtuigend bewijs tegen de man, die bovendien een alibi had.

De zestiger kon destijds worden veroordeeld door de verklaring van de enige overlevende van de moordpartij. Die probeerde later haar getuigenis in te trekken omdat ze onder druk zou zijn gezet door de politie. Ze kreeg toen naar verluidt te horen dat ze dan beschuldigd zou kunnen worden van meineed.

Gezondheidsproblemen

Voor Strickland dreigde zijn vrijlating nieuwe problemen met zich mee te brengen. Hij heeft geen pensioen opgebouwd of noemenswaardige werkervaring. Zijn advocate klaagde dat haar cliënt zonder ook maar een tandenborstel op straat is gezet. Strickland kampt ondertussen met gezondheidsproblemen en verplaatst zich in een rolstoel.

De donaties die via crowdfundingplatform GoFundMe zijn opgehaald, moeten ervoor zorgen dat de ex-gedetineerde toch een normaal leven kan leiden. Strickland krijgt volgens zijn advocate Tricia Rojo Bushnell een financiële planner toegewezen om hem te helpen. Ze benadrukte wel dat het “zijn geld” is.