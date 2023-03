Miljoenenclaim van wintersporters om corona-uitbraak in Oostenrijkse skioord Ischgl

In het populaire skioord in Tirol ontstond in maart 2020 chaos toen bleek dat het coronavirus daar om zich heen greep. Vakantiegangers vertrokken massaal en namen het virus mee naar hun thuislanden. De eisers stellen dat de autoriteiten hebben gefaald door niet tijdig te waarschuwen voor het gevaar van het coronavirus. Volgens de autoriteiten is er verantwoordelijk gehandeld op basis van de toen beschikbare informatie.